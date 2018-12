Cosmic Ghost Rider distruggerà la storia dell'universo Marvel Comics?

Chi realmente ha dato ai Fantastici Quattro i loro poteri? Chi ha riportato indietro Amazing Spider-Man dopo "Spider-Man No More"? Chi ha trovato Capitan America nel ghiaccio prima dei Vendicatori? Chi ha salvato Jean Gray da Fenice Nera? La risposta, apparentemente, è Cosmic Ghost Rider, che sarà protagonista di una nuova miniserie Marvel Comics.

L'annuncio è arrivato con un teaser poster, che potete trovare in calce alla notizia, e con una breve descrizione della miniserie. A quanto pare, Cosmic Ghost Rider si ritroverà bloccato nel passato. Con niente di meglio da fare, l'antieroe creato da Donny Cates deciderà di riscrivere le origini dell'Universo Marvel, causando non pochi problemi.

Cosmic Ghost Rider ha debuttato in Thanos #13, la prima parte dell'arco narrativo "Thanos Wins". In seguito è stato rivelato che la vera identità del personaggio era quella di Frank Castle, il Punitore di una timeline in cui Thanos alla fine ha definitivamente sconfitto i Vendicatori e tutti gli altri eroi della Terra.

Thanos ha ucciso letteralmente tutti sulla Terra, incluso il Punitore, ma Frank era così pieno di vendetta che ha fatto un accordo con Mefisto per tornare in vita come il nuovo Ghost Rider. Il problema era che non c'erano più cattivi rimasti da punire. Praticamente immortale, Frank vagò su una terra deserta per secoli e perse la testa prima che Galactus si presentasse e accettasse di rendere Frank il suo nuovo araldo. Pervaso dal Potere Cosmico, Frank Castle divenne quindi il Cosmic Ghost Rider.

La miniserie Cosmic Ghost Rider Destroy Marvel History comincerà a marzo 2019 negli U.S.A.