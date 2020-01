Il cosmo di Ikki la Fenice brucia in questa statuetta di Saint Seiya da quasi 1000 euro

Il franchise de I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya è sempre sulla cresta dell'onda in tutto il mondo. Masami Kurumada ha creato un'opera senza tempo che, nonostante i vari difetti, prosegue in vari media. Ciò è dimostrato anche dalla passione dei fan che non mancano di creare cosplay dedicati a Seiya o dall'acquisto di statuette.

Proprio una delle nuove statuette ha fatto scalpore in rete dopo l'annuncio. Mundo Kame, pagina Twitter che si dedica molto all'universo delle action figure e modellini di anime e manga, ha condiviso informazioni su una nuova statuetta dedicata a I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya.

Arriva Ikki la Fenice - EX Version da parte di Prime 1 Studio, produzione che sarà venduta a partire tra febbraio e maggio del 2021 ma di cui è già possibile effettuare la preordinazione. Il guerriero di I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya è stato raffigurato nel modellino che potete vedere in calce in scala 1 a 4, di dimensioni 72,7 x 53 x 36,5 centimetri realizzato in pietra artificiale.

Il modellino di Ikki la Fenice sarà dotato anche di LED e di parti intercambiabili, come il volto e le braccia. Il costo tuttavia è parecchio alto: la statuetta di Saint Seiya sarà disponibile a 943 euro escluse le spese di spedizione. E voi brucereste il cosmo del vostro portafogli per questa meraviglia?

Quest'anno la linea EX ha anche prodotto un'altra statuetta dedicata a Seiya con l'armatura di Sagittario, dal costo però molto inferiore.