Il cosmo di Lady Isabel brucia in questo cosplay a tema Cavalieri dello Zodiaco

Negli anni '80 fece il suo esordio su Weekly Shonen Jump il manga Saint Seiya di Masami Kurumada, destinato a diventare uno dei brand più forti di sempre del Giappone. È bastato poco per trovare un seguito importante in tutto il mondo, Italia compresa dove li abbiamo conosciuti con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco.

Il manga ruota intorno a dei ragazzi legati alle costellazioni e alle armature che li rappresentano. Indossando questo equipaggiamento possono sfoderare attacchi potentissimi e difendere adeguatamente Saori Kido, in italiano Lady Isabel, la reincarnazione della dea Atena. Sarà lei uno dei personaggi più importanti della saga, anche se secondario a livello di minutaggio in confronto ai cinque protagonisti che si dividono la maggior parte dei combattimenti.

Ancora oggi vediamo Lady Isabel in azione nei vari spin-off e sequel de I Cavalieri dello Zodiaco, ma il personaggio viene anche rappresentato da alcune cosplayer. Il cosmo di Atena brucia in questo cosplay di Lady Isabel preparato da Ishiko che, con varie immagini, si è messa in posa con il tipico abito bianco di matrice greca, proponendo ai suoi follower la divinità creata decenni fa da Masami Kurumada.

Un cosplay a tema Saint Seiya ben realizzato ed evocativo, cosa ne pensate?