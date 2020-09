Il cosmo di Seiya brucia in questo cosplay al femminile de I Cavalieri dello Zodiaco

Il mondo di Saint Seiya, conosciuto principalmente come I Cavalieri dello Zodiaco in Italia, è ricco di personaggi e, nonostante sia iniziato diversi decenni fa, è ancora sulla cresta dell'onda. Una dimostrazione è data dalle statuette in vendita dedicata a personaggi secondari o filler come accaduto all'emissario di Poseidone, Siren Sorrento.

Ciò fa capire fin dove si spinge la passione dei fan per I Cavalieri dello Zodiaco, sia in Giappone che all'estero. Un'altra manifestazione di popolarità è data dai cosplay, il fenomeno che ormai ha preso piede da diversi anni diventando parte fondamentale del mondo di anime e manga. Oggi vi presentiamo un nuovo cosplay su Seiya, il protagonista dell'opera.

Tuttavia stavolta è declinato al femminile grazie alla cosplayer Mariielelarge, che ha condiviso qualche settimana fa alcune foto, rimbalzate poi in rete diventando virali. Nell'immagine in basso vediamo la ragazza con i lunghi capelli castani indossare la storica maglia rossa di Seiya insieme all'armatura bianca di Pegasus. Come noto, l'armatura si compone dell'elmo, i bracciali, il pettorale e lo spallaccio oltre ad altri elementi che in foto non si notano.

Anche in Italia ci sono tanti fan de I Cavalieri dello Zodiaco: avevate già visto il cosplay di Athena creato da Enid Raven?