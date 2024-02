Cosmos è il nuovo manga dall'autore di Beelzebub: ha ottenuto la benedizione di Tite Kubo

Ryuuhei Tamura è un nome già ampiamente conosciuto nel mondo dei manga grazie al successo di Beelzebub. Grazie alla sua ironia e alle capacità artistiche del mangaka, Beelzebub è riuscito ad appassionare i fan a livello internazionale: ora, dopo la conclusione della sua prima opera nel 2015, l'autore è pronto a tornare con una nuova serie a fumetti.

L'opera in questione s'intitola "Cosmos" e, nonostante sia ancora agli albori con meno di un anno di pubblicazione alle spalle, ha già conquistato il cuore di uno degli artisti più importanti del settore: stiamo parlando dell'autore di Bleach, Tite Kubo. In Giappone è disponibile il primo volume di Cosmos e sta per arrivare presto con il secondo tankobon, ma al momento il manga è totalmente irreperibile in Italia, sia in formato cartaceo che sulle app di lettura digitali.

Visto il grande successo di Cosmos nel paese del Sol Levante, si spera che questo titolo possa arrivare molto presto anche da noi. Intanto, il manga è stato consigliato dal talentuoso Tite Kubo autore di Bleach: un motivo più che valido per intraprenderne la lettura.

Cosmos è un mix di dramma e fantascienza, allontanandosi dalla scia di Beelzebub. Racconta la storia di Kaede Mizumori, un giovane studente con il potere di scrutare le bugie delle persone. Nonostante questo talento innato, ha sempre vissuto una vita più che tranquilla, ma viene sconvolta dall'incontro con Rin Homura, un misterioso individuo dalle sembianze di una ragazzina che lo coinvolge in una tremenda caccia agli alieni. E così, Kaede si troverà a svolgere il ruolo di detective in un mondo dove la realtà e il mistero si intrecciano in un vortice di emozioni.