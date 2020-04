Un cosplay abbagliante presenta Kakashi in versione Tecnica dell'Erotismo di Naruto

Il sogno di ogni appassionato di anime e manga sarebbe quello di poter entrare negli universi creati delle serie che più ci hanno appassionato e segnato. Vorremmo vivere secondo le regole inventate dai mangaka, fare la conoscenza dei personaggi che più amiamo e ammiriamo, così da poterli studiare da vicino e imparare tutto il possibile da loro.

Sicuramente, se sei un fan dell'opera magna di Masashi Kishimoto, avrai desiderato più volte essere un ninja come Naruto e compagni, magari ti sei comprato anche il coprifronte e indossandolo hai immaginato di camminare per le vie alberate di Konoha o tra quelle sabbiose di Suna. Sicuramente qualcuno avrebbe voluto conoscere Naruto, altri Sasuke, o Itachi, magari Kakashi, o le belle e talentuose Sakura, Ino, Hinata. I personaggi da citare sarebbero davvero tantissimi, proprio come i sogni che da bambini ci hanno accompagnato mentre seguivamo le emozionanti vicende di Naruto prima e Naruto Shippuden in seguito.

E se ti dicessi che potresti vedere Kakashi nella realtà? Però non un Kakashi qualunque, ma uno molto più sexy, addirittura in una versione femminile dalla sensualità abbagliante. Diciamo anche la versione Sexy no Justu iconica di Naruto e Konohamaru, però eseguita dal sesto Hokage. Cosa ne diresti?

Perché oggi vogliamo presentarti un cosplay da capogiro. Un cosplay che ritrae proprio il copy ninja che esegue la Tecnica dell'erotismo in grado di mettere KO qualsiasi uomo o donna che sia. Il costume che segue è stato realizzato dalla cosplayer di Instagram Jolie Jules la quale, come potete leggere dalla didascalia riportata nel post ha realizzato tale costume per noia. Questi giorni di reclusione l'avevano un po' abbattuta. Avrebbe voluto dipingere il bagno e fare anche un cosplay di Bulma, ma non avendo la voglia di truccarsi, alla fine ha optato per qualcosa di molto meno impegnativo, proprio come potete ammirare voi stessi dalla foto riportata in calce all'articolo.

Sicuramente la situazione che stiamo vivendo non è piacevole per nessuno, ma fortunatamente ci sono ragazzi e ragazze come Jolie che ci aiutano, con la loro arte, a distrarci un po', portando una ventata di aria fresca nelle nostre case-prigioni.

Cosa ne pensi del cosplay di Kakashi Sexy no Justu? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



