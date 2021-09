Un cosplay di Afrodite, la dea che rivedremo nella seconda stagione di Record of Ragnarok

I miti greci sono stati molto presenti nell'epica occidentale e ancora oggi vengono studiati a scuola. Per questo li abbiamo visti ripresi in tanti media, come in God of War o Hades, per citare due giochi contemporanei. Ma anche gli anime hanno la loro quota, come dimostra Record of Ragnarok, lo show andato in onda su Netflix qualche mese fa.

L'apocalisse umana si sta avvicinando a causa del desiderio egoistico degli dei di ogni religione e mito di spazzarli via. Gli esseri inferiori e mortali non hanno quasi scampo contro Zeus, Thor, Ra e tutte le altre divinità, ma l'intervento provvidenziale delle valchirie ha ribaltato tutto. Così ha inizio Record of Ragnarok, che ci porta ad ammirare una nuova versione delle divinità greche più note.

Oltre i combattenti come Poseidone e Zeus, si vedono sugli spalti anche altre figure. Una di queste è la dea della bellezza Afrodite, un personaggio molto caricaturale e che ha attirato subito l'attenzione dei fan che hanno creato su di lei sia meme che cosplay. E proprio uno di questi ultimi vi presentiamo nel post in basso, realizzato da Alina Becker. Vediamo un cosplay di Afrodite da Record of Ragnarok che ci mostra perché è ritenuta la dea della bellezza nell'universo animato su Netflix.

Insieme ad altri, rivedremo Afrodite in Record of Ragnarok stagione 2. E a proposito di dee della bellezza, non perdetevi il cosplay di Afrodite da Hades.