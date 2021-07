Un cosplay di Aiko Tanaka da Buonanotte Punpun: le foto toccanti dell'italiana Himee Lily

Buonanotte Punpun è l'opera più famosa di Inio Asano, autore che ha dato vita a tanti manga seinen e venduti come Solanin, What a Wonderful World e molti altri. La storia è un racconto di formazione incentrata su Punpun, un ragazzo raffigurato come un uccellino antropomorfo e che fa pensare a un manga molto diverso.

Sì, perché la storia di Punpun, conclusasi nel 2013 su Big Comic Spirits, è molto più tetra e pesante di quanto sembri. La crescita del ragazzo procede di pari passo con la mentalità e l'approccio con la società, passando per un'adolescenza difficile e una prima maturità con delle zavorre sulle spalle. La sua vita si lega a doppio filo con quella di Aiko Tanaka, una ragazza che segnerà Punpun per sempre.

Senza andare troppo in dettagli spoiler, sul finale Aiko Tanaka riapparirà e questa versione è stata ripresa dalla cosplayer italiana Himee Lily. La ragazza diverse settimane fa ha proposto sul suo account Instagram delle foto molto apprezzate con il suo cosplay di Aiko Tanaka ventenne e liberatasi dai suoi fardelli. Le foto visibili in basso riprendono quindi una Aiko Tanaka spoiler per chi non ha letto ancora Buonanotte Punpun.

L'autore Inio Asano ha continuato a produrre manga con molta psicologia anche negli scorsi anni, e sembra che sia stato preso di mira dal collega Shuzo Oshimi.