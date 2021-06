Un cosplay di Amber tutto italiano: Ahri nei panni del personaggio di Genshin Impact

Lo studio cinese miHoYo si sta ancora dando da fare con Genshin Impact. Il videogioco pubblicato lo scorso anno e disponibile gratuitamente si arricchisce di mese in mese con varie feature e personaggi inediti. Ci sono infatti Inazuma e Ayaka potenzialmente in arrivo con Genshin Impact update 1.7.

Ma tra i personaggi più apprezzati rimangono indubbiamente quelli che popolano questo mondo fantasy fin dall'inizio della pubblicazione. C'è ad esempio Amber, ottenuta dai videogiocatori durante la quest Winds of the Past nel prologo Act 1: The Outlander Who Caught the Wind. E naturalmente questa popolarità si riflette anche sul fronte dei cosplay, dato che Amber è una di quelle più rappresentate.

E anche in Italia il personaggio ha i suoi fan. La cosplayer italiana Nympha Ahri, che conta oltre 200mila follower su Instagram, ha presentato nelle scorse settimane varie foto con il personaggio di Genshin Impact. In basso possiamo vedere un cosplay di Amber ben realizzato e che esprime a dovere tutta la simpatia e allegria della ragazza, ma anche le sue doti quando entra in azione per combattere contro le creature del mondo fantasy. Vi piace questa Amber italiana?

Anche la cosplayer coreana Siru_0207 aveva presentato un cosplay di Amber ben realizzato e apprezzato dai fan.