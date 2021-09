Un cosplay angelico di Angewomon vi porterà nei cieli: il Digimon in foto

Ogni Digimon ha più stadi e un avanzamento tra essi conferisce molta potenza. Solo alcuni riescono a superare questi livelli, tra cui quelli dei protagonisti. Dopo gli stadi di base, arrivano i livelli Campione e poi quelli Super. Per accedere a questi ultimi, i DigIPrescelti devono usare dei medaglioni particolari con le loro caratteristiche.

Per Kari Kamiya e la sua Gatomon, Digimon già di livello Campione nonostante le apparenze, era necessario il DigiMedaglione della Luce, l'ultimo a comparire nella serie. Grazie a questo, Kari fu in grado di aiutare il fratello Tai durante la prima serie di Digimon Adventure del 1999. Infatti, Gatomon fu in grado di Super DigiEvolvere in Angewomon, un altro Digimon con le sembianze di un angelo dopo Angemon.

Adatta al combattimento a distanza, Angewomon è proprio un angelo biondo con le fattezze femminili, quindi un Digimon umanoide con ali e alcuni nastri brillanti rosa intorno al corpo, oltre a un elmo che copre parte del volto. La cosplayer Daniela Manzano ha vestito proprio la tuta bianca con ali di questo Digimon. Con varie foto disponibili nei post in calce, possiamo osservare questo cosplay di Angewomon che riprende tutte le caratteristiche dell'angelo femminile apparso in svariate serie e film dell'anime.

Gatomon si è digievoluto in Angewomon anche in Digimon Adventure: Psi, reboot iniziato nel 2020.