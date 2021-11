Un cosplay di Aries da Fairy Tail dà un tocco tenero al personaggio

Hiro Mashima si è dato spesso al fanservice durante la pubblicazione di Fairy Tail. Nel tempo, il suo stile di disegno si è allontanato molto da quello visto in Rave, la sua prima grande serie, migliorandosi e pulendo i tratti nel tempo, ma dando anche grosso risalto al fisico femminile. Tutte le ragazze di Fairy Tail sono così ricordate dai fan.

La protagonista Lucy Heartfilia e i suoi cosplay sono i primi a venire in mente, ma nel corso del tempo, e vista la fanbase enorme di Fairy Tail in tutto il mondo, sono arrivati cosplay dedicati anche a personaggi minori e che appaiono molto meno nel manga e nell'anime. Uno di questi è collegato proprio alla protagonista femminile tramite le sue chiavi stellari. Dalla costellazione dell'Ariete, arriva il cosplay di Aries di Fairy Tail realizzato da Katsu.

Come in molti ricorderanno, Aries si copriva semplicemente con un po' di lana, mentre per il resto somigliava a una ragazza normale, fatto salvo per i suoi capelli rosa e le corna che spuntavano dai lati della testa. La cosplayer ha quindi replicato molto bene le caratteristiche principali del personaggio, dal vello candido che le fa da vestito a corna e capelli.

Hiro Mashima intanto è ancora in attività su questa serie con tanti sketch dedicati a Erza Scarlet e altri personaggi.