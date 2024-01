Un cosplay di Asuka direttamente da Evangelion: intraprendente e sicura di sé

Quando si parla di Neon Genesis Evangelion, è impossibile non valutarlo come uno dei migliori anime moderni: non solo per l'innegabile influenza che ha avuto sulle opere successive, ma anche per i temi complessi che ha deciso di affrontare, come la salute mentale, la depressione e i traumi infantili.

Nonostante qualche fan potrebbe affermare che Neon Genesis Evangelion sia invecchiata male, rimane la sua impronta indelebile nell'industria degli anime e non solo. È stata la prima a conferire al genere mecha, quello dei "robottoni giganti", la dignità che merita, presentando contemporaneamente al pubblico temi delicati e importanti che nessun altro anime aveva affrontato prima sul piccolo schermo. Ancora oggi, i fan di tutto il mondo amano celebrare questa serie prodotta dal leggendario Studio Gainax e creata dal regista Hideaki Anno, come dimostrato dalla cosplayer glico_happy.

Nel cosplay di Asuka Langley Soryu di Neon Genesis Evangelion, la ragazza indossa la sua distintiva tuta rossa. Nota come la pilota dell'Eva-02, questa una giovane donna è dotata di un'energia contagiosa, ma è anche intraprendente determinata. Nonostante molti suoi compagni potrebbero affermare che sia testarda e orgogliosa, Asuka sa essere anche premurosa e gentile con le persone che le sono più care.

Sotto la corazza fatta di sicurezza e determinazione di Asuka, si cela una grande vulnerabilità. Costretta a confrontarsi con i fantasmi del suo passato, rivela una parte più sensibile e insicura del suo carattere. La sua incessante ricerca di attenzione e il desiderio di primeggiare sono profondamente radicati in traumi infantili che si svelano in modo toccante nel corso dell'anime. Se avete amato Evangelion ecco cinque anime simili che potrebbero appassionarvi quasi allo stesso modo!