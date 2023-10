Un cosplay di Asuka Soryu Langley ai neon rossi da Evangelion

Neon Genesis Evangelion, creato da Hideaki Anno, è uno degli anime più iconici e complessi mai realizzati. La serie originale, trasmessa nel 1995, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'animazione, esplorando temi profondi come la natura umana, l'isolamento e il significato dell'esistenza.

Negli anni 2000, Anno ha iniziato a lavorare sulla tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, una reinterpretazione della serie originale. I film hanno aggiornato e ampliato la storia, portando nuovi livelli di introspezione e cambiamenti nella narrazione. Tuttavia, non tutto cambia, a partire dai suoi protagonisti. Asuka Soryu Langley resta uno dei personaggi chiave di Evangelion, riprendendo il ruolo di pilota dell'Eva-02, presentandosi sempre con la sua personalità forte e combattiva. Nel corso della serie Rebuild, il suo personaggio è stato ulteriormente sviluppato, portando gli spettatori a esplorare più a fondo le sue emozioni e le sue esperienze.

Il fenomeno di cosplay ha visto numerosi fan di Evangelion indossare i panni di Asuka. Cosplayers di tutto il mondo hanno ricreato con passione la sua figura, rappresentandola in più modi. C'è chi come Win Winry ha pensato di proporre Asuka in costume da bagno, e chi invece ha immaginato qualcosa di diverso, come ha fatto Lil G nello scatto disponibile in basso.

Sul suo account Instagram ha caricato questo cosplay di Asuka in abito da studentessa ma sotto luci rosse, un colore che ricorda molto l'essenza del personaggio di Neon Genesis Evangelion. Il lavoro svolto per ricreare l'immagine con quest'atmosfera rosso è stato sicuramente importante, dando a questa Asuka un tono molto particolare. E per avere il personaggio completamente rosso, ecco un cosplay di Asuka in sella a una moto.