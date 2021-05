Un cosplay di Babidi da Dragon Ball Z: l'inquietante mago prende vita in queste foto

Non è difficile creare cosplay per quanto riguarda i personaggi umanoidi e di stazza normale. Le vere difficoltà per un cosplayer arrivano quando bisogna creare personaggi provenienti da mondi fantasy e che non rispecchiano le normali anatomie umane. Dragon Ball Z ne ha alcuni di questi personaggi.

C'è chi ha sembianze animalesche come Beerus, e poi c'è chi ha tratti più alieni. Un esempio è il mago Babidi, uno degli antagonisti dell'ultima saga dell'anime, quella di Majin Bu. Nell'ultima fase di Dragon Ball Z è stata presentata questa creatura con un fisico minuto e, seppur umanoide, possiede braccia gracilissime e una testa sproporzionata. Insomma, è un personaggio difficile da realizzare adeguatamente in un cosplay.

Tuttavia Sosenka, cosplayer russa, ha deciso di presentare ai fan il proprio cosplay di Babidi, mostrando nelle foto disponibili in basso il mago inquietante. Ricalcando gli abiti visti in Dragon Ball Z, anche questo Babidi indossa una tunica nera e celeste, mentre intorno alle spalle indossa un mantello rosso. In realtà, tutto il Babidi che si intravede nelle foto è una maschera: giocando con le proporzione anche in modo tale da adattare le dimensioni del personaggio alla sua testa, Sosenka è riuscita a scolpire una maschera ottima. Cosa ne pensate?

