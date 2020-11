Un cosplay di Boa Hancock da ONE PIECE realizzato da Khainsaw

Abbiamo conosciuto tante piratesse in ONE PIECE, quasi tutte con il classico fisico a clessidra tanto amato da Eiichiro Oda. Quindi sono tutte parecchio belle, eppure per diversi personaggi sembra che ci sia una donna che svetta sopra tutti: Boa Hancock, conosciuta come l'imperatrice pirata e capo delle piratesse Kuja, con base ad Amazon Lily.

Come tutti i personaggi femminili di ONE PIECE, è difficile da replicare nella vita reale a causa del fisico eccezionale che è richiesto per il ruolo. Nel corso dell'ultimo mese vi abbiamo proposto il cosplay di Hancock creato dall'italiana Robin Ren, che è riuscito a smuovere i fan della storia piratesca, ma anche la Hancock più orientale della coreana Hansonge. A questi due aggiungiamone uno nuovo.

In basso potete osservare un inedito cosplay di Boa Hancock, realizzato da Khainsaw e postato appena un giorno fa su Instagram e dove ha ottenuto oltre 3000 like finora. Abito rosso, gonna che lascia le gambe scoperte e tacchi dello stesso colore, il vestito di Boa Hancock è riprodotto in tutto e per tutto. Anche il fisico della cosplayer sembra riuscire a tenere testa a quello della controparte fumettistica. Voi cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?