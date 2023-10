Questo cosplay di Boa Hancock vi pietrificherà come accade in ONE PIECE

I membri della Flotta dei Sette sono stati per lungo tempo i pirati più famosi e importanti della serie, prima dell'introduzione effettiva degli imperatori e delle loro comparse nella serie, quando Rufy arrivò nel Nuovo Mondo. In ONE PIECE, tra questi pirati, si è sempre fatta notare la bella Boa Hancock, l'imperatrice pirata.

Boa Hancock è probabilmente ispirata a una figura mitologica, con Eiichiro Oda che ha messo tanto del suo. L'autore ha voluto dare un potere particolare, difficile da sfruttare da altri, ma che in mano sua può diventare davvero letale e problematico. Infatti, il raggio di pietrificazione ha effetti su quasi tutti, ad eccezione di coloro che non subiscono il fascino della regina serpente o di coloro che sono dotati di grandissima volontà. Questo potere scaturisce dal Frutto del Diavolo Mero Mero.

Ma non è soltanto grazie a esso che Boa Hancock sa combattere. Infatti, per diventare un membro della Flotta dei Sette e per riuscire a resistere alla carica di pirati di alto livello e marine di grande spessore è necessaria una forza non indifferente. A Marineford, la bella piratessa si è messa più volte in gioco mostrando che se la cava anche con il combattimento ravvicinato che non fa uso del suo potere.

In ogni caso, la bellezza rimane la sua arma principale, coordinata al frutto Mero Mero, e anche Nadya Sonika, una cosplayer, ha deciso di farlo capire chiaramente. È ciò che si può notare in questo cosplay di Boa Hancock bella e pietrificante, in una posa rilassata sul fianco con il suo abito rosso che usa solitamente ad Amazon Lily, mentre il suo serpente non fa mai mancare la sua compagnia e la sua protezione. Cosa ve ne pare di questa interpretazione di Nadya Sonika visibile nel post in basso?