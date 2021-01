Un cosplay di Bulma seducente e ineccepibile: la protagonista di Dragon Ball prende vita

La bellissima Bulma di Dragon Ball ha fatto crescere tanti ragazzi dagli anni '80 in poi. La giovane e geniale figlia della famiglia Brief è diventata la protagonista della storia di Akira Toriyama e nonostante il ruolo di supporto è sempre stata una figura importante della storia. Non a caso è stata lei a innescare il viaggio di Goku.

Molto spesso da Toriyama è stata utilizzata anche come mezzo erotico e infatti ci sono tante volte in cui Bulma è stata censurata, in particolare nell'anime trasmesso in Italia. La popolarità del personaggio comunque ha fatto sì che intorno a lei nascessero rappresentazioni di ogni tipo, dai doujinshi alle statuette fino ad arrivare ai cosplay ormai popolarissimi. Enji Night ad esempio ha proposto il suo cosplay di Bulma coniglietta di recente, che ora viene affiancato dalla realizzazione di un'altra cosplayer.

Shiro Kitsune ha postato sulla sua pagina Twitter due nuove foto con un cosplay di Bulma coniglietta seducente e irresistibile. Come si può vedere in basso, questa Bulma indossa il vestito regalatole da Oolong perfettamente, ma non può fare a meno di essere risentita per averlo dovuto indossare. Anche se nel secondo scatto mantiene un'espressione molto più seducente, il travestimento di Shiro Kitsune riesce a portare anche un po' del carattere di Bulma. La protagonista di Dragon Ball potrebbe davvero aver preso vita con questo cosplay.