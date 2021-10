Un cosplay di Bunny Girl Senpai: la protagonista in versione coniglietta in una foto

Il mondo delle light novel è diventato molto importante negli ultimi anni con l'esplosione di alcuni fenomeni scollegati a franchise già esistenti. Sword Art Online ne è un esempio, ma non c'è di certo soltanto il genere isekai. Abbiamo infatti anche Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, conosciuto anche con il titolo di Bunny Girl Senpai.

La light novel di Hajime Kamoshida, conosciuta in Giappone con il titolo Seishun buta yarō wa bunny girl-senpai no yume o minai, è diventata un manga e non solo. Prima la serie nel 2018 e poi il film di Bunny Girl Senpai che ha riscosso successo in Giappone e hanno lanciato al grande pubblico dei personaggi completamente nuovi. Mai Sakurajima è diventata un personaggio molto conosciuto grazie alla sua versione da coniglietta che appare nella serie e nei film.

La cosplayer Aka Purin ha deciso di mettersi proprio il vestito da coniglietta e interpretare la protagonista di Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl. Ecco quindi un cosplay di Mai Sakurajima in versione Bunny Girl Senpai, quindi con i capelli castani sciolti più le classiche orecchie da coniglietta, il solito corpetto nero e calze più polsini e colletto bianco tipico di questa divisa. La coniglietta che ha rubato il cuore a Sakuta Azusagawa colpisce anche nella vita vera.