Un cosplay di Bunny Girl Senpai, la ragazza coniglietto per eccellenza degli anime

Ci sono light novel che, a prescindere dal proprio genere, riescono a trovare la popolarità in Giappone. Ci sono le serie d'azione, in primis isekai, ma anche storie diverse di stampo slice of life. Tra queste c'è Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai, conosciuta in occidente col titolo Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl.

La serie ha un titolo parecchio e lungo e non a caso è spesso, informalmente, chiamata anche Bunny Girl Senpai, e proprio questo titolo riassume in parte la storia, quella di Mai Sakurajima e Sakuta Azusagawa. C'è un rapporto speciale tra i due personaggi che si viene a creare quando Sakuta scopre che Mai veste come una coniglietta, con un corpetto nero, le due orecchie sulla testa e le calze, ma soltanto lui riesce a vederla così. Una commedia con tocchi romantici che di certo ha conquistato il pubblico giapponese e non solo.

Non a caso la sua popolarità l'ha portato ad avere il nuovo film Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, ancora una volta con CloverWorks alla produzione dell'anime. Viene prodotto però anche ben altro, come si può osservare da questo cosplay di Mai Sakurajima, la Bunny Girl Senpai dell'anime. Nel cosplay di Eru-chan si può osservare la caratteristica principale del personaggio, beccato in biblioteca a studiare mentre è vestita da coniglietto. Il costume è identico a quello dell'anime e a quello di altri personaggi femminili che vestono così, con il corpetto, il fiocco al collo, il polsini e tutto il resto degli accessori.

Vi piacerebbe avere questa possibilità come Sakuta? E se ne volete altre, ecco un cosplay di Bulma coniglietta da Dragon Ball che resta sempre immortale.