Un cosplay di C18, l'androide bionda di Dragon Ball Z nella foto di Seracoss

Ci sono tanti franchise provenienti dal paese del Sol Levante che hanno conquistato il mondo, influenzandone la cultura pop. In pochi possono però paragonarsi al successo avuto da Dragon Ball, il manga di Akira Toriyama diventato poi anime, videogioco, light novel e tanto altro ancora, in vita ancora oggi grazie al midquel Dragon Ball Super.

La storia è stata molto lunga, coprendo l'avventura di Goku, inizialmente un bambino ingenuo che non conosceva nulla, dall'adolescenza alla fase adulta inoltrata, mentre diventava uno dei guerrieri più forti della Terra prima e dell'universo poi. Uno degli archi narrativi più famosi di Dragon Ball è la saga degli androidi, con l'introduzione di questi esseri cibernetici creati dal malvagio Dottor Gelo.

Questi androidi sono stati progettati per distruggere Goku e i suoi amici così da vendicarsi della distruzione del Red Ribbon e, inizialmente, sembravano invincibili. Tuttavia, gli eroi hanno alla fine trovato un modo per sconfiggerli. Tra gli androidi, uno dei personaggi più interessanti è C18, un androide femminile con capelli biondi e un'attitudine sfacciata. Inizialmente un nemico, C18 si unisce alla squadra di Goku e diventa un personaggio chiave nella serie. La storia della giovane Lazuli risale a molto tempo prima, con la ragazza e il suo gemello Lapis resi creature potentissime dallo scienziato.

In Dragon Ball Z, Crilin si innamora di C18 e alla fine riesce a farle cambiare idea riguardo alla sua missione distruttiva. Non è lui l'unico a innamorarsi dell'androide, dato che ci sono tanti fan che adorano il personaggio. E per questo Seracoss ha proposto il suo cosplay di C18 con l'androide biondo di Dragon Ball Z perfettamente realizzato, con il suo vestito di jeans, maglia nera e capelli biondi, come si può vedere nella foto in basso.