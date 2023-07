Un cosplay di C18 da Dragon Ball della cosplayer più famosa del Giappone è perfetto

Enako è una delle cosplayer più prolifiche e brave dell'intero Giappone. La ragazza è una modella apprezzata da tutti e compare spesso sulle copertine delle riviste, ma non soltanto travestita da personaggi degli anime. Ma quando si lancia in questi progetti, come accaduto con questo cosplay di C18 da Dragon Ball, la musica cambia.

Enako ha postato sulla sua pagina Twitter una foto per la presentazione del suo secondo libro di foto ricco di cosplay che ha realizzato lei stessa. Dalla sua stanza dei cosplay emerge questo scatto che è stato contenuto nel libro Enako Cosplayer2, e ha naturalmente catturato l'attenzione non soltanto dei suoi fan, ma anche di quelli di Dragon Ball.

E il motivo è la perfetta realizzazione di questo cosplay di C18 del Red Ribbon con giacca di jeans e gonna blu, come era apparsa al momento del risveglio dalla capsula del dottor Gelo. I capelli biondi, gli occhi azzurri e dal taglio orientale, la silhouette e la posa richiamano davvero all'androide disegnato tanti anni fa da Akira Toriyama. Alle sue spalle, un bus giallo che fa da contrasto con il blu dei suoi abiti.

Dal suo esordio in Dragon Ball, C18 si è conquistata davvero tantissimi fan. Fino all'esordio della saga degli androidi, come grande figura femminile nella serie di Toriyama c'era infatti soltanto Bulma, e per questo la gemella cyborg è stata un'ottima aggiunta, poi tornata anche nelle fasi successive e nella saga di Dragon Ball Super, anche se non con ruoli di grandissimo rilievo. In ogni caso, la combattente è in grado sempre di dire la propria. Avete apprezzato il lavoro di Enako?