Un cosplay di C18 di Dragon Ball Z in queste foto: la cyborg è pronta a colpirvi

Tra i combattenti di Dragon Ball Z soltanto uno è donna: C18. L'androide è stata introdotta durante la saga di Cell insieme al fratello gemello C17. Insieme i due sono stati dei villain durante la prima fase di questo arco narrativo, cambiando però modo di fare durante la serie e diventando addirittura dei personaggi buoni nelle fasi successive.

Per diverso tempo è stata l'unica lottatrice di sesso femminile, mettendosi in mostra durante il torneo Tenkaichi di Dragon Ball Z. Solo con Dragon Ball Super, che ha visto tra l'altro proprio il ritorno dell'androide sui campi di battaglia, ci sono stati altri inserimenti al femminile. Per questo per lungo tempo C18 è stata una delle ragazze più apprezzate del gruppo.

Tra i fan c'è chi ha immaginato qualche attrice nel ruolo di C18 e chi invece ha voluto vestirne i panni. Tra le cosplayer, eccone una pronta all'azione che potete osservare in basso. Nella foto vediamo un cosplay dell'androide 18 pronto ad attaccare, col pugno destro alzato e i capelli che simulano un movimento del corpo. Addosso, questa C18 riprende i primi panni visti in Dragon Ball Z col giacchetto e la gonna di jeans, la maglietta nera con maniche a righe e una cintura con una fibbia vistosa.

Anche l'italiana Giulia Valeriani si è calata nei panni di C18 con un cosplay.