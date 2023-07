Un cosplay di C21, la nuova nemica in rosa di Dragon Ball Super

Quello di Dragon Ball è un universo vasto. Nel corso degli anni non c'è stato soltanto il manga di Akira Toriyama, già di per sé molto lungo con oltre 40 volumi pubblicati nel corso di diversi anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Col tempo sono arrivati anche l'anime con tanto di sequel e midquel, film e videogiochi vari.

Ognuno di essi ha sempre aggiunto qualcosa di più a questo universo. I film hanno aggiunto nuovi nemici in Dragon Ball, anche se molti di loro non sono diventati canonici. Lo stesso però vale per altri prodotti, come i videogiochi, che spesso hanno aggiunto guerrieri unici e mai apparsi nel manga o nell'anime. Un esempio è l'entusiasmante Dragon Ball FighterZ, il videogioco arrivato nel 2018 e che ancora oggi raggruppa diversi fan sia della serie che dei picchiaduro, con una formula che non stanca mai. E, per l'occasione, è stata creata una nuova nemica che fa parlare di sé.

C21 è un personaggio originale e intrigante introdotto proprio in Dragon Ball FighterZ: creato dalla mente del dottor Gelo, C21 è un'androide avanzata con una personalità e una coscienza proprie. Il suo aspetto è una combinazione di elementi femminili e un aspetto androide, essendo la fusione della moglie del dottor Gelo con le tecnologie cibernetiche che hanno dato vita anche a C17 e C18. In aggiunta, però, la donna può contare sul potere di Majin Bu.

Ed è proprio questo potere che viene sprigionato dal cosplay di C21 di Dragon Ball realizzato da PamDroid, cosplayer che ha dato sfogo alla forza dell'androide che sfrutta le cellule di Majin Bu, assorbite durante l'omonima saga. Pelle rosa, capelli bianchi e un outfit che ricorda quello del grasso e buffo ma temibile antagonista.