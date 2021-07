Un cosplay della caotica Chika Fujiwara direttamente da Kaguya-sama: Love is War

A maggio, Kaguya-sama: Love is War ha pubblicato gli ultimi capitoli prima della pausa di giugno. Conclusa quest'ultima, il manga di Aka Akasaka è tornato.

Siamo però arrivati alla fase finale di Kaguya-sama: Love is War, che il mangaka ha già annunciato diverse volte. Significa che ancora per poco vedremo in azione le dinamiche amorose di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, il duo protagonista circondato dal consiglio studentesco in cui militano tanti altri studenti interessanti e brillanti.

Significherà salutare anche uno dei personaggi più amati del manga, la caotica Chika Fujiwara, l'unica ad aver affiancato il duo fin dall'inizio e ad essere particolarmente cieca ai loro giochi. Sempre ago della bilancia in un modo o nell'altro, la studentessa ha sempre dato vita a gag divertenti e azzeccate.

Un cosplay di Chika Fujiwara ideato da Mirikashi e che potete osservare nelle due foto del post in basso porta in vita il personaggio di Kaguya-sama: Love is War. indossando la classica divisa nera della Shuchiin e con i soliti capelli rosa pesca adornati dal fiocco nero, questa Fujiwara riprende il carattere della controparte del manga.

Intanto si può rivedere all'opera il personaggio nei nuovi OAV ecchi di Kaguya-sama: Love is War di recente pubblicati in Giappone.