Un cosplay di Carnage al femminile: il prossimo nemico di Venom non incuterà solo terrore

Carnage è sempre stato un villain molto minaccioso nel mondo Marvel. Il simbionte che ha toccato sia Peter Parker che Eddie Brock è poi riuscito a mettere le mani su un nuovo ospite, stavolta estremamente più minaccioso e psicotico. Dalla particolare unione dell'alieno con Kletus Kassidy, è nato questo mostro rosso e nero di nome Carnage.

In tante run fumettistiche della Marvel, Carnage ha affrontato sia Spider-Man che Venom. In un modo o nell'altro, i due sono riusciti a mettere un freno alla follia omicida del serial killer, ma la paura che crea questo personaggio rimane comunque viva e vegeta. Abbandonando le pagine dei fumetti, a breve Carnage apparirà a livello cinematografico come visto nel trailer di Venom 2. Stavolta sarà uno scontro unicamente tra possessori di simbionti, nero contro rosso dell'universo cinematografico parallelo creato da Sony.

Con la data di proiezione che si avvicina sempre di più, inizia a farsi sempre più pressante la presenza di Carnage in rete. Su questo mostro non mancano anche i cosplay al femminile, con uno di questi presentato da Jazlyn Skyy. Sulla sua pagina Instagram è apparso un album con un cosplay di Carnage al femminile, con una tuta rossa e nera che replica la particolare pelle del simbionte. Cosa ne pensate?

Quello con Carnage e Venom potrebbe essere un cinecomics violento e sanguinario, forse uno dei più brutali di sempre.