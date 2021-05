Un cosplay di Carnage da paura: il nemico di Venom prende vita con l'affascinante Jannet

Carnage è stato sempre uno dei personaggi più affascinanti dei fumetti americani. Storico nemico di Spider-Man e Venom, Cletus Kasady è un omicida psicopatico che entra in contatto con il simbionte di Eddie Brock, da cui viene generato un seme che si unisce al sangue dell'assassino. Così Kasady ottenne il simbionte rosso con cui diventa Carnage.

Il personaggio sta per fare una nuova apparizione, ma stavolta nell'universo cinematografico messo in piedi da Sony. Dopo il non brillante primo film su Venom, Sony ha deciso di continuare il suo Spider-Verse separandolo dall'MCU e riportando ancora una volta in sala il simbionte nero e l'Eddie Brock interpretato da Tom Hardy. Come prevedibile, ci sarà un nuovo nemico per Venom che sarà proprio Carnage.

Questo Carnage interpretato da Woody Harrelson si è mostrato nel trailer di Venom 2 pochi giorni fa. Carnage ha così attirato sempre più attenzione, finendo anche nelle mire dei cosplayer. A interpretarlo negli scorsi giorni è stata Jannet, nota modella che ha vestito i panni di numerosi personaggi di film e anime. Il cosplay di Carnage al femminile di Jannet è visibile in basso e in meno di 24 ore ha ottenuto quasi 30000 like. Riprendendo i colori tipici di Carnage, Jannet mostra un personaggio folle anche se rivisto. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.