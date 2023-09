Un cosplay dal Castello Errante di Howl: Sophie e Howl in coppia in questa foto splendida

Ci sono tanti studi d'animazione famosi che operano in Giappone, una delle poche patrie di questo genere di medium, e sicuramente quello più famoso e attivo. Nel corso di oltre un cinquantennio, sono tanti i nomi che si sono distinti per popolarità e qualità, ma in pochi possono pensare di eguagliare lo Studio Ghibli, autore di tanti successi.

Con la visione e la guida di Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, lo Studio Ghibli racconta storie dagli anni '80. Al momento, tutti sono in fervore per Il Ragazzo e l'Airone, l'ultimo classico in ordine cronologico, in arrivo anche in Italia. Intanto però, è giusto ricordare anche i capolavori più vecchi che hanno comunque segnato il grande pubblico. Tra questi, ce n'è uno che ormai ha quasi vent'anni sulle spalle.

Il Castello Errante di Howl è un film d'animazione giapponese del 2004 prodotto dallo Studio Ghibli, basato sul romanzo di Diana Wynne Jones. La storia è ambientata in un mondo fantastico e segue le avventure di Sophie, una giovane ragazza che viene trasformata in un'anziana donna da una strega gelosa. Incontra Howl, un mago ambiguo che possiede un castello ambulante, e insieme intraprendono un viaggio straordinario.

La protagonista del film è quindi Sophie Hatter, una giovane donna timida e insicura che lavora nel negozio di cappelli di sua madre. Dopo essere stata maledetta da una strega, diventa anziana e saggia, cominciando un processo di crescita interiore. Al suo fianco invece c'è Howl, un mago potente ma enigmatico che possiede il Castello Errante. È un personaggio complesso che nasconde il suo vero sé dietro una maschera affascinante.

Il castello di Howl è un'entità magica unica che fa da ambientazione per questo cosplay di Howl e Sophie, interpretati da Doubledaced e suo marito. La coppia di cosplayer propone un travestimento d'alta qualità e che riesce sicuramente a porgere i giusti omaggi a uno dei successi più grandi di Studio Ghibli.