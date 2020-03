Un cosplay di Castlevania fa capire perché Sypha è così apprezzata

Dopo una lunga attesa, i fan hanno potuto osservare le nuove avventure di Castlevania con la terza stagione, che ha debuttato agli inizi di marzo su Netflix. Questa nuova fase non è stata alla pari delle precedenti come potete leggere dalla recensione di Castlevania 3. Uno degli elementi caratterizzanti è stato il rapporto tra i personaggi.

In particolare alcuni dettagli degli episodi di Castlevania 3 si incentrano sulla relazione tra Trevor Belmont e Sypha Belnades. Adesso che Trevor ha deciso di cacciare i mostri in modo più attivo per tutto il paese, anche Sypha è stata più al centro dell'azione, e ora lo fa anche in un cosplay molto fedele.

La cosplayer Vicont Duke ha deciso di vestire i panni del personaggio di Castlevania, mettendo in scena non solo il suo costume classico, ma anche un po' di effetti speciali. La ragazza ha replicato alla perfezione l'abito blu nero, mentre dalle mani fuoriescono delle fiamme che sembrano dare il via a un combattimento. Nella foto presente in fondo alla notizia potete ammirare il lavoro fatto dalla cosplayer.

I fan di tutto il mondo hanno osservato la terza stagione e, nonostante i difetti che erano stati in parte anticipati anche da Warren Ellis, ciò ha portato Castlevania nella top 10 di Netflix nell'ambito delle serie.