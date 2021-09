Un cosplay di Catwoman vi catturerà: la ladra della DC Comics nelle foto di Fabibi

Ci sono molti personaggi introdotti nel mondo di Batman, uno dei supereroi più famosi targati DC Comics. Tanti sono alleati, molti altri sono nemici, e poi c'è chi si sposta da una categoria all'altra a seconda della situazione e delle necessità. Ad esempio Catwoman era una ladra nata come avversaria di Batman.

In diverse run fumettistiche Catwoman ha però assunto un ruolo da antieroina e non da nemica-rivale dell'Uomo Pipistrello, mentre in altre è finita al suo fianco o l'ha addirittura sposato, intrecciando una relazione romantica non di certo semplice. Recentemente Batman e Catwoman sono tornati insieme per un'altra storia, Batman/Catwoman, che ha ampliato il loro universo.

Spesso Catwoman, alias Selina Kyle, indossa un costume molto attillato e provocante, in pelle nera e con una maschera che copre solo parzialmente il volto. Nella vita vera l'abbiamo vista interpretata da diverse attrici, una delle quali è Anne Hathaway. La cosplayer cilena Fabibi ha però voluto lanciare un'altra versione, che potete trovare nell'album indicato alla fonte.

Il cosplay di Catwoman da lei preparato riesce ad adempiere sia al ruolo di ladra che quello di seduttrice. Le foto pensate da Fabibi non vanno di certo per il sottile pur mantenendo la fedeltà al personaggio della DC Comics. Anche Batman ha ricevuto cosplay splendidamente realizzati e che sottolineano l'orrore che scatena il cavaliere oscuro nelle sue vittime.