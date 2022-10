Un cosplay del Chainsaw Man ma al femminile: ecco la donna motosega in foto

C'è stato un inizio col botto per Chainsaw Man. Dopo anni di attesa, è finalmente online il primo episodio della serie, disponibile su Crunchyroll, con il giovane Denji alle prese con una vita malsana e da derelitti, questo finché un patto con il piccolo Pochita non lo trasformerà per sempre, rendendolo il diavolo motosega.

Chainsaw Man ormai è in cima alle classifiche in ogni modo, dalle vendite dei volumi ai trend su Twitter. Sempre più fan non vedono l'ora di capire come proseguirà la storia del protagonista, ancora in corso nel manga con la seconda parte disponibile su Manga Plus. Quando si trasforma, Denji diventa una motosega vivente, con la testa che diventa un motore dal quale spunta questa gigantesca motosega, ma anche le braccia hanno queste lame rotanti che fanno molto male ai nemici.

E se invece Denji fosse stato una donna? Come sarebbe stato? A ipotizzare questa versione al femminile ci pensa Anne, cosplayer che ha pensato proprio di realizzare un cosplay del Chainsaw Man ma al femminile. Una Chainsaw Woman, in pratica, che indossa la stessa divisa di Denji ma al posto dei pantaloni ha una gonna corta. Per il resto, non ci sono enormi differenze, ed è probabile che Tatsuki Fujimoto l'avrebbe disegnata proprio così se fosse stata lei la protagonista.

Ecco invece un cosplay di Denji trasformato classico, con le motoseghe attive.