Un cosplay di Chainsaw Man VS Katana Man in una foto spettacolare e adrenalinica

Nel 2018 fece la sua irruzione su Weekly Shonen Jump il manga di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto. Era la prima esperienza sulla grande rivista di casa Shueisha per l'autore, che già si era distinto con Fire Punch su Shonen Jump+. Fire Punch si era distinta per essere una serie dark, e Chainsaw Man non è stato da meno.

Infatti, è un manga dark fantasy che ha catturato l'attenzione dei fan per la sua trama unica e i personaggi eccentrici, con crudezza e brutalità che attraversano 12 volumi, per quanto riguarda la prima parte. Nel 2022, Studio MAPPA ha lanciato l'adattamento animato della serie, suscitando entusiasmo tra i fan che hanno iniziato a seguirne le vicende.

La storia di Chainsaw Man segue Denji, un giovane che lotta per pagare un debito contratto da suo padre con dei criminali. La sua vita cambia drasticamente quando viene posseduto da Pochita, un demone a forma di motosega, dopo un incidente. Denji diventa quindi il Chainsaw Man, un cacciatore di diavoli che si trasforma in un mostro motosega, a contratto per il governo. La trama si sviluppa con una serie di eventi bizzarri, battaglie contro diavoli spaventosi e una ricerca di significato nella vita di Denji.

Uno dei momenti più attesi è stato quello dello scontro tra Chainsaw Man e Katana Man, parte fondamentale di questa prima stagione. E come omaggiarlo se non con uno splendido cosplay? Coser Karina ha ripreso le pagine del manga realizzato questo cosplay di Chainsaw Man VS Katana Man realizzato perfettamente: i due personaggi sembrano davvero tirati fuori dal manga, con ben pochi difetti, e le loro pose riprendono quelle disegnate da Fujimoto.

Ecco invece un cosplay di Denji e Power insieme, molto più tranquillo.