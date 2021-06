Un cosplay di Ciri adulta a caccia: le splendide foto su The Witcher di Sayathefox

Le storie scritte da Andrzej Sapkwoski, scrittore polacco, hanno narrato le vite di personaggi fantastici di un mondo diverso dal nostro. The Witcher è uno dei brand fantasy più importanti degli ultimi decenni e ha trovato spazio non soltanto nella produzione letteraria ma anche in quella videoludica e cinematografica.

Il mondo di Geralt di Rivia cambia e si evolve, e con esso tutti i personaggi. Per questo talvolta abbiamo visto alcuni dei protagonisti mutare e crescere. Un esempio importante di questa maturazione è quella di Cirilla Fiona Elen Riannon, detta Ciri, una giovane che affiancherà per diverso tempo lo strigo protagonista e gli altri personaggi più importanti creati da Sapkwoski, diventando addirittura la coprotagonista del videogioco The Witcher 3: Wild Hunt. Cresciuta, anche lei si getterà nella mischia con le sue capacità uniche.

Ciri è maturata anche in questo cosplay realizzato da Saya the Fox. La ragazza è in un bosco a caccia con i tipici abiti che la contraddistinguono. Camicia candida, pantaloni e cinture di pelle e cuoio, guanti e una spada: un equipaggiamento che sicuramente ha fatto breccia nel cuore di tanti fan considerato che i post visibili in basso con questo cosplay a tema The Witcher hanno superato i 50000 like complessivi.

