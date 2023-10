Un cosplay di Crocodile al femminile: è la vera natura del personaggio di ONE PIECE?

Gli appassionati di ONE PIECE non si fermano mai, realizzando teorie e rileggendo il manga più e più volte per trovare i dettagli e i collegamenti più nascosti, pensando in ottica futura a come potrebbero inficiare sulla storia di Monkey D. Rufy e compagni. E tra le varie teorie che circolano ce n'è una presente ormai da diversi anni.

Secondo molti, Crocodile in realtà è donna. L'ex membro della Flotta dei Sette, affrontato e sconfitto da Rufy durante la liberazione di Alabasta, si è poi ripresentato tempo dopo, durante la saga di Impel Down. Qui, alcuni discorsi particolari con Emporio Ivankov hanno fatto sorgere diverse domande tra i fan di ONE PIECE, e così è nata questa teoria secondo cui il rivoluzionario di Kamabakka avrebbe sfruttato i suoi poteri per cambiare il sesso di Crocodile, rendendolo uomo. Anche nel live action di ONE PIECE sembra esserci qualche accenno a questa popolare teoria.

E così sarebbe nata una delle figure più importanti del mondo di ONE PIECE, capace di tenere in pugno tanti pirati e di gestire anche i prestiti e le organizzazioni del sottobosco criminale. Non si è ancora vista nel manga questa versione del personaggio, ma fuori sì: fan art e cosplay di Crocodile al femminile sono all'ordine del giorno, con il personaggio proposto anche a sesso invertito. E se ne aggiunge un altro.

Capulet cos di recente si è calata nei panni dell'ex membro della Flotta dei Sette e ora leader di Cross Guild: questo cosplay di Crocodile donna fa vedere come sarebbe il pericoloso criminale con una taglia superiore al miliardo se fosse stato dell'altro sesso. Fondamentalmente, il personaggio è identico con abiti, sigaretta, cicatrice, capelli e uncino portati alla stessa identica maniera. Vi piacerebbe vederlo così nel manga?