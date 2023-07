Un cosplay di Daki affascinante e italiano proveniente dalla stagione 2 di Demon Slayer

Le Lune Crescenti, o Kizuki, sono dei personaggi molto importanti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga di Koyoharu Gotouge pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2016 e il 2020, diventato un successo mondiale dopo l'inizio dell'anime di Ufotable. Insieme a Kibutsuji Muzan, sono questi gli esseri che fanno da antagonisti.

Il destino delle Lune Crescenti in Demon Slayer è quello di cibarsi di umani e affrontare i cacciatori di demoni più forti. Alcune di queste sono già state presentate nell'anime, ma soltanto nella seconda stagione hanno iniziato ad apparire le più forti. Dopo il flash di Akaza, è stato il turno della sesta luna crescente, Daki, una figura misteriosa e malvagia, sempre insieme a suo fratello Gyutaro, la seconda metà di questa Luna Crescente.

Daki è una donna demoniaca che veste come una geisha quando vuole mantenere un'apparenza umana, mentre si sveste di tutto quando decide di nutrirsi dei corpi umani che cattura in segreto. Possiede un potere innato che le permette di manipolare dei tessuti speciali, taglienti ed elastici. per attaccare i suoi nemici con rapidità e precisione.

La seconda stagione dell'anime di Demon Slayer ha esplorato molto questo personaggio. Daki e Gyutaro sono diventati i punti focali cruciali nella nuova stagione, e i fan si sono goduti degli scontri emozionanti. E il personaggio continua a vivere grazie a questo cosplay di Daki già trasformata, realizzata dall'italiana Himawari. Capelli bianchi, un vestito molto rivelatorio e le fasce nere e violacee che ondeggiano intorno fanno capire da subito la pericolosità di questa creatura della notte.