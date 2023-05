Un cosplay di Daki da Demon Slayer con il suo fascino seducente

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un anime incentrato sulla lotta ai demoni, creature che vivono nella notte partorite dal sangue di Kibutsuji Muzan, che infetta alcuni umani di cui va a caccia. Lo scopo del protagonista Tanjiro è non solo abbattere il creatore di questi esseri, ma anche di trovare una cura alla trasformazione.

Per farlo però dovrà affrontare le creature più forti, le dodici lune, le Kizuki. Nella seconda stagione, appare per la prima volta uno dei sei demoni più forti, la sesta Luna Crescente. Daki è un personaggio che ha fatto da nemico principale della saga di Demon Slayer ambientata nel quartiere a luci rosse. Daki è una dei dodici Kizuki, i più potenti demoni fedeli a Muzan Kibutsuji, condividendo il ruolo con il fratello Gyutaro, che vive dentro di lei. Ha il potere di manipolare delle fasce di tessuto che usa per vestirsi e per fare a fette i suoi nemici, o per intrappolarli prima di divorarli.

Daki è una demone particolarmente crudele e sadica, che si diverte a torturare e uccidere i suoi avversari, come dimostra anche la prima parte del suo scontro con i protagonisti di Demon Slayer, ambientato in una grotta con le sue vittime. È anche molto vanitosa e si preoccupa molto del suo aspetto fisico, visto il suo finto ruolo nella società giapponese dell'epoca.

Prima di trasformarsi completamente, Daki ha i capelli neri ma già tanti tratti demoniaci, dai denti affilati al tatuaggio sul viso e gli occhi terrificanti con il simbolo di una Kizuki. Questa foto di Mayweda propone proprio un cosplay di Daki dai capelli neri in grado di sedurre anche se ha già abbandonato i suoi panni da oiran.

