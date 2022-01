Questo cosplay di Daki da Demon Slayer è pressoché perfetto

Demon Slayer stagione 2 non è iniziata col botto, considerato che Ufotable ha deciso di riproporre agli spettatori l'arco del Treno Mugen. La saga mostrata interamente nel film dello scorso anno ha quindi rimandato il vero inizio della stagione, con il quartiere a luci rosse iniziato soltanto a dicembre 2021.

Il tempo però è giunto e adesso Tanjiro e compagni sono in quest'area a lottare contro un demone. Per di più, questo è un demone della luna crescente, uno dei più forti creati da Kibutsuji Muzan. Daki è la nemica di Demon Slayer 2, una oiran che attira le sue prede e le conserva per divorarle quando più è necessario. La scoperta di Tanjiro ha obbligato la donna demoniaca a entrare in battaglia e rivelarsi per ciò che è davvero.

In Demon Slayer 2x13 ha fatto il suo ingresso in scena la vera forma di Daki, ora demone completo. Rispetto a prima, Daki ha più crepe sul suo corpo mentre i capelli sono passati dall'essere neri a bianchi. Una forma che ha conquistato tutti, con varie cosplayer che l'hanno messa in scena. La russa Xenon è stata una delle ultime per ora a proporre un cosplay di Daki risvegliata, con tanto di tatuaggi e fasce al vento, pronta ad attaccare e divorare umani a piacimento.