Un cosplay di Daphne da Scooby Doo vi lascerà a bocca aperta, e non per la paura

Per tanti anni abbiamo visto in onda il cartone animato di Scooby Doo, una vera e propria leggenda dell'Hanna-Barbera Universe. Su di lui non sono state create soltanto le storiche serie animate, ma anche film in live action e 3D. Di recente creazione è il prequel Scooby, con i protagonisti in versione più giovane.

Come ben noto, il fulcro della serie ruota intorno ai misteri spaventosi della gang di Scooby Doo, formata dal cane più altri quattro membri: il fido compagno e ormai meme lord Shaggy, Velma, Fred e Daphne. A bordo della Mistery Machine viaggiano per il paese e si imbattono puntualmente in mostri che poi si rivelano essere persone con qualche obiettivo infido e illegale.

La cosplayer Luxlo nelle ultime ore ha deciso di portare sulla sua pagina Instagram un cosplay di una delle protagoniste di Scooby Doo. Come si può notare nel post in basso, il cosplay è dedicato a Daphne, la ragazza dai capelli rossi che accompagna spesso Fred nelle indagini in castelli e città fantasma. Nella foto è vestita con l'ormai iconico vestito viola, con foulard verde al collo e capelli rossi che scendono sulle spalle, più una lente di ingrandimento che fa risaltare il suo lato investigativo. Non manca però una versione di Daphne in lingerie nella seconda foto, un'aggiunta non di certo presente nella serie.

Sapevate che in origine il film di Scooby Doo era vietato ai minori di 17 anni?