Un cosplay davvero divertente della League of Villain di My Hero Academia

Ovviamente in un manga di eroi non possono mancare i villain. La maggior parte di loro sono pochi squilibrati che al massimo causano qualche danno, o pesci piccoli che vivono di furtarelli. Ma, con la fine dell'era di All Might, emerge un nuovo gruppo in My Hero Academia: la League of Villain.

Questa è una delle organizzazioni antagoniste principali nel popolare manga e anime My Hero Academia di Kohei Horikoshi, insieme a Detnerat e alla mafia di Overhaul. Fondata e guidata da All for One con Tomura Shigaraki al comando, il suo scopo è rovesciare l'attuale ordine della società dei supereroi e creare un mondo dove i villain dominano. Nel corso della storia, sono stati diversi i villain a unirsi a questo gruppo, dopo la dipartita di Stain: la liceale assassina Himiko Toga, lo sdoppiatore Twice, il piromane Dabi, il magnetico Magne, il rettile Spinner, il magico Mister Compress e tanti altri ancora.

Ci sono tanti cosplay di Toga con Uraraka, o cosplay di Toga in solitaria. E con l'organizzazione di cattivi di My Hero Academia? Eccolo qui, nato dal genio di un gruppetto di cosplayer che ha radunato i colleghi per questi simpatici siparietti. Questo cosplay con Toga, Dabi e Twice insieme porta in vita la League of Villains di My Hero Academia. Dabi si fa trascinare in giro e partecipa mentre Twice e Toga si godono il momento con simpatia e divertimento.

Cosa ne dite di questo cosplay a tema My Hero Academia? La realizzazione è stata perfetta nei costumi e in buona parte anche nell'atteggiamento dei tre.