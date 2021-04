Un cosplay de L'Attacco dei Giganti ricorda Petra Ral: le foto della modella russa Ays

I fan del manga si stanno preparando all'arrivo de L'Attacco dei Giganti 139, capitolo conclusivo della lunga storia di Hajime Isayama. Il mangaka ha creato tantissimi personaggi nel corso di questi ultimi 11 anni, tutti ripresi poi anche dagli adattamenti animati di WIT e MAPPA. Tantissimi di questi introdotti nella prima stagione sono poi morti.

I soldati della legione esplorativa in particolare sono stati carne da macello nelle mani di Hajime Isayama che più volte li ha messi a dura prova per farli poi morire divorati dai giganti in modo crudele e brutale. Ci sono state anche vittime in L'Attacco dei Giganti che hanno combattuto fino alla fine senza farsi prendere dalla paura, come i membri della squadra di Levi incaricata di proteggere Eren Jaeger durante gli eventi della prima stagione dell'anime.

Furono proprio loro a cedere sotto i colpi del Gigante Femmina, e tra questi c'era Petra Ral. La ragazza era un membro ormai consolidato del quartetto e costituiva uno dei gruppi più importanti della Legione Esplorativa. Petra morì schiacciata da un calcio del Gigante Femmina e la vediamo ormai esanime anche con gli occhi del capitano Levi.

Un cosplay su Petra Ral creato dalla modella russa MK.Ays ci ricorda il personaggio, molto amato dai fan de L'Attacco dei Giganti nonostante la sua breve presenza nell'anime. In basso la foto che ha ottenuto quasi 30.000 likes.