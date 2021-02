Un cosplay di Demon Slayer a basso costo: il geniale LowCost nei panni di Zenitsu Agatsuma

È dal 2019 che in Giappone e nel resto del mondo impazza la mania per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ciò ha inevitabilmente portato a una crescita del franchise tra vendita dei volumi, gadget, statuette e action figure, prodotti per i cosplay come parrucche e vestiti.

I fan infatti si sono dati da fare e nel corso del tempo vi abbiamo mostrato tanti cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ne abbiamo visti tanti, prevalentemente femminili come la trasformazione in Nezuko Kamado di Elara Dark, ma c'è anche chi usa la sua genialità e inventiva per creare cosplay molto diversi dal solito.

Stiamo parlando dell'ormai famosissimo LowCost Cosplay, conosciuto anche come Lonelyman su Instagram, che nel corso del tempo ha ideato tanti modi per realizzare personaggi ma senza necessariamente acquistare costumi e quant'altro. Qualche giorno fa, LowCost ha deciso di creare un cosplay di Zenitsu Agatsuma sfruttando un mandarino, o meglio la sua buccia.

Come si può vedere nella foto in basso, che riproduce tutte le fasi della creazione del travestimento, sfruttando la buccia del mandarino ha creato una sagoma su vetro e con un gioco di prospettive ha poi aggiunto il suo viso. E come si vede nella seconda immagine, alla fine anche il mandarino ha avuto un utilizzo, per non buttare via nulla.

Intanto l'anime continua a crescere in Italia, dato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è nella top 10 di Netflix dopo pochi giorni dal suo ingresso nel catalogo del colosso dello streaming.