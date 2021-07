Un cosplay di Denji da Chainsaw Man e le indicazioni su come crearlo: il video di SKSProps

Nel mondo di anime e manga esistono tantissimi personaggi variegati: c'è chi appartiene a mondi reali e chi a mondi fantasy, altri a un miscuglio dei due. Molti personaggi hanno dettagli particolari ma sono in generale semplici da realizzare, altri invece lo sono molto meno. Denji di Chainsaw Man in versione demoniaca è tra questi ultimi.

Il protagonista è un umano che fa parte di un'agenzia governativa che si occupa dei diavoli che si nascondono nel mondo. All'apparenza Denji è un ragazzo normale, biondino, con uno sguardo stupido e una divisa composta semplicemente da camicia, cravatta e pantaloni. Diventa però difficile realizzare un suo cosplay quando si trasforma nel Chainsaw Man, un demone con la testa di una motosega e con braccia da cui escono le portentose lame rotanti.

SKS Props ha voluto insegnare a tutti come realizzare un cosplay di Denji da Chainsaw Man quando è trasformato, preparando un video con la realizzazione dell'elmo e rendendo disponibili anche i PDF con gli elementi giusti per la struttura. In alto potete osservare il video in questione con la creazione dell'elmo mentre in basso c'è l'effettivo cosplay di Denji con la testa a motosega che ha raccolto diversi apprezzamenti su Reddit.

Mentre MAPPA si ristruttura per l'anime, i fan continuano a elogiare Chainsaw Man e i suoi personaggi portando cosplay di Power e di altri personaggi.