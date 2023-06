Un cosplay di Denji e Power di Chainsaw Man insieme in questo scatto italiano

Tra i tanti anime del 2022, ce n'era uno particolarmente atteso arrivato soltanto nei mesi finali dell'anno. Si tratta della stella di Studio MAPPA, quel Chainsaw Man nato dalla mente di Tatsuki Fujimoto e che aveva già ammaliato tante persone durante la serializzazione del manga. Dopo tanti annunci e attese, arrivò con i suoi dodici episodi in TV.

Tatsuki Fujimoto ha fatto iniziare il tutto con la disavventura di Denji, diventato poi il diavolo motosega grazie al sacrificio di Pochita. Per ambientarsi in questo mondo, si unirà al governo per cacciare diavoli, e qui conoscerà altri personaggi come Power, con cui condividerà il cammino. Quindi Denji e Power sono due dei personaggi principali di Chainsaw Man.

Denji, il protagonista, è un personaggio complesso e affascinante. Inizialmente, è un giovane disilluso e spensierato, ma a mano a mano che la trama si sviluppa, viene coinvolto in una lotta tra diavoli e diventa una figura chiave nella guerra contro queste forze oscure. Denji è caratterizzato da una personalità coraggiosa e impulsiva, ma è anche vulnerabile e desideroso di trovare un senso di appartenenza e un significato nella sua vita. Power, d'altra parte, è un diavolo femmina dal carattere infantile e un'energia esplosiva. Determinata e impetuosa, ma anche impulsiva e brusca, Power aggiunge una componente di leggerezza e umorismo con le sue battute taglienti e i suoi modi di fare capricciosi.

Insieme, Denji e Power formano un duo dinamico e imprevedibile e lo stesso vale in questa foto scattata al Romics con Noemity ed Enricofabbri. Questo cosplay di Power con Denji versione Chainsaw Man fa risaltare una parte del rapporto dei due, con Power prepotente che punta la falce al collo del protagonista, mentre quest'ultimo è inginocchiato a terra parzialmente trasformato. Per rivederli insieme sarà necessario aspettare la stagione 2 di Chainsaw Man.