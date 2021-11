Un cosplay di Detective Conan simpatico e pronto a nuove indagini

La longeva serie di Gosho Aoyama, le cui radici affondano negli ormai lontani anni '90, hanno intrigato tutto il mondo. Omicidi e misteri sono all'ordine del giorno per Detective Conan, il piccolo protagonista che si è ritrovato a dover tornare alle elementari e a risolvere casi su casi al fianco del detective Kogoro.

Sono morte tante persone in Detective Conan, ma i misteri sono tutti stati risolti dal giovane detective e dai suoi aiutanti, anche se qualcuno ha richiesto più sforzi del previsto, e il tutto mentre l'investigatore adolescente ora bambino combatteva contro l'organizzazione in nero. Ormai Detective Conan conta oltre 1000 episodi, quindi lo si conosce bene in tutto il mondo, tanto che molti gli hanno dedicato dei cosplay.

Il fotografo coreano Sinsadog, già attivo da tempo nell'ambito cosplay, ha coinvolto il figlio in un progetto che ha visto replicare il famoso protagonista dell'anime. Il piccolo ha quindi indossato la giacca blu, pantaloncini azzurri e il vistoso papillon rosso per interpretare il Detective Conan in questo cosplay. Oltre una posa molto eloquente, nel costume sono rientrati anche degli occhiali che brillano di bianco, dando l'idea che il figlio del fotografo sia riuscito a risolvere l'ennesimo caso.