Un cosplay di Dio Brando diabolico: l'epico nemico di Jojo in uno scatto perfetto

Il mondo di anime e manga ha tanti protagonisti iconici, ma molto spesso i lettori e gli spettatori vengono attratti molto di più dai nemici. Antagonisti senza scrupoli, o con obiettivi ben fissi in mente, con una storia alle spalle che li ha formati che fanno più scalpore dei personaggi principali. E Dio Brando di Jojo è uno di questi.

Dio Brando è un personaggio principale nella serie Le Bizzarre Avventure di Jojo creata da Hirohiko Araki negli anni '80 e ancora in corso con la nona parte Jojolands. È l'antagonista principale della parte 1, "Phantom Blood", e compare successivamente nella parte 3, "Stardust Crusaders", come un nemico formidabile.

Dio Brando è un uomo spietato e ambizioso con una sete insaziabile di potere. Fin dalla giovinezza, dimostra una natura crudele e una mancanza totale di empatia verso gli altri. La sua ossessione per il controllo e la dominazione lo porta a compiere azioni malvagie per ottenere ciò che desidera. Uno degli elementi distintivi di Dio Brando è il suo Stand, "The World". Questo Stand gli conferisce il potere di manipolare il tempo, consentendogli di fermarlo brevemente e di sfruttare questa abilità in combattimento. Questo rende Dio Brando un avversario estremamente pericoloso e difficile da sconfiggere.

La figura di Dio Brando rappresenta l'incarnazione dell'oscurità e del male nella serie. La sua presenza e le sue azioni mettono in pericolo i protagonisti e creano una costante tensione nel corso della storia. Il suo carisma malvagio e la sua determinazione implacabile lo rendono un nemico indimenticabile per i lettori e gli spettatori, anche per la sua presenza in pressoché ogni serie, dalla prima alla sesta, con il legame con Pucci, passando per la quinta, essendo il padre di Giorno Giovanna.

E questo carisma emerge anche nella foto realizzata da Kuvet. Questo cosplay di Dio Brando tratto da Stardust Crusaders porta in vita l'antagonista di Jojo, seguendo lo stesso outfit e stile che Araki ha proposto durante la terza serie. Un Dio Brando in arancione, molto più maturo e terrificante è pronto a usare il potere del suo The World.