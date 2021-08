Un cosplay della divina Afrodite da Record of Ragnarok: le foto di Hana Bunny

La battaglia di Record of Ragnarok è passata dalla carta dei fumetti alla versione digitale dell'anime. Netflix ha pubblicato a metà giugno la prima stagione di questa lotta tra umani e dei e che potrebbe portare alla fine del mondo. Da una parte e dall'altra abbiamo visto tante figure, leggendarie, mitologiche e non.

La prima stagione su Netflix ha avuto alti e bassi ma è riuscita comunque a intrattenere abbastanza, presentando le divinità che molti conoscono. In particolare c'è stato molto risalto per le figure greche che in Italia studiamo molto e che sono state parte integrante della nostra storia occidentale. Fa un certo effetto vedere quindi Zeus e le altre divinità disegnate in questo modo inedito, con il tratto di Ajichika che ha creato delle figure caricaturali.

Chi ha ottenuto però più attenzione è la dea della bellezza Afrodite, le cui proporzioni e il modo di fare hanno conquistato la rete facendo generare cosplay a profusione di ogni tipo. Ci sono le versioni low cost ormai famosissime di Lonely Guy così come quelle più seriose effettuate da altre modelle. E negli ultimi giorni a presentare il suo cosplay della divina Afrodite da Record of Ragnarok è stata Hana Bunny, che ha vestito la sottile tunica bianca e si è agghindata i capelli biondi della parrucca con i fiori per imitare il personaggio dell'anime.