Un cosplay di Dragon Ball rilancia Bulma con uno dei suoi abiti più sexy

Dragon Ball ha percorso tantissima strada nel corso degli ultimi 35 anni. Nato quasi come manga comico e non d'azione, Toriyama ha man mano costruito un universo ricco di personaggi e battaglie in cui c'era in gioco il destino della Terra. Nonostante la fase di Dragon Ball Z sia la più conosciuta dai fan, i nostalgici non dimenticano l'inizio.

Tra questi appassionati della prima serie animata di Dragon Ball c'è sicuramente Claudia Rojas, cosplayer ispanica che con la sua foto ha dimostrato di ricordare una breve parentesi di Bulma. La protagonista di Dragon Ball ha indossato durante la serie un sacco di outfit differenti, rendendo abbastanza vasto il mondo dei cosplay dedicato a lei.

Su Instagram, Claudia Rojas ha deciso di impersonare Bulma mentre indossa un abito in stile arabo, replicando il look della ragazza durante uno dei primi archi narrativi di Dragon Ball. Il costume in questione infatti appare durante la prima saga, quando durante la ricerca delle sfere del drago Goku e compagni si imbattono nel malvagio Pilaf.

Oltre un top e un pantalone ampio, il vestito in questione di Bulma ha dettagli come il giacchetto blu e la fascia rossa alla vita. Cosa ne pensate di questo cosplay di Bulma? Sono tanti i cosplay dedicati alla coprotagonista di Dragon Ball, così come le fan art che ritraggono Bulma in modi inediti.