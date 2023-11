Super Dragon Ball Heroes: tutta la potenza di Vegeth SSJ4 Limit Breaker in questo cosplay

Mentre la serie televisiva di Dragon Ball Super rimane in pausa, Super Dragon Ball Heroes continua a riscuotere un grande successo tra i fan del franchise. A testimonianza di questo, un utente su X ha pubblicato un cosplay incredibile di una delle trasformazioni più iconiche della serie.

Per coloro che non sono familiari con Super Dragon Ball Heroes, si tratta di una serie di videogiochi arcade che presentano nuove storie e personaggi ambientati nell'universo di Dragon Ball. La serie si distingue per la sua grafica 3D e per le sue battaglie spettacolari, che spesso vedono i Saiyan raggiungere livelli di potenza incredibili. Da questa serie è stato tratto anche un anime non canonico.

Una delle trasformazioni più incredibili è sicuramente quella in Vegeth SSJ4 Limit Breaker, ovvero un guerriero incredibilmente potente in grado di sconfiggere avversari che neanche i Super Saiyan Blue possono battere. La sua apparizione ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno apprezzato l'originalità e l'intensità delle sue battaglie. Per scoprire quali sono i Super Saiyan più forti, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

La grandezza di questo personaggio è tale che in rete sono cominciati a circolare diversi cosplay di Vegeth SSJ4 Limit Breaker. L'utente @xeplay_cosplay su Instagram ha pubblicato proprio uno dei suoi cosplay in versione Vegeth, e il risultato è spettacolare.

Super Dragon Ball Heroes è una serie che offre ai fan di Dragon Ball un'esperienza diversa da quella alla quale il franchise li ha abituati. In ogni caso, se siete appassionati all'opera di Toriyama, provate a dare una possibilità a questo anime.