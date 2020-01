Un cosplay di Dragon Ball Z rievoca dalle memorie la Videl dei primi tempi

Se c'è una cosa che i fan sanno molto bene è quanto sia caro a Toriyama il restyling dei suoi personaggi di Dragon Ball Z. Basti vedere nel corso del tempo tutte le modifiche e gli adattamenti che a portato agli eroi della serie. Da Goku a Gohan, da Bulma a Chi-Chi.

Alcuni di questi hanno fatto molto successo entrando nei cuori delle persone, mentre altri hanno fatto indignare gli appassionati più incalliti che sono stati costretti a vedere i loro personaggi preferiti a volte rovinati, altre volte ridicolizzati.

Tra i vari eroi della serie, sicuramente quelli che hanno subito una modifica maggiore nel corso del tempo sono stati proprio i personaggi femminili. Oltre a Bulma, le cui versioni portate prima su carta e poi su schermo sono state moltissime dalla prima all'ultima stagione, ci viene in mente un'altra figura del gentil sesso portatrice di forza e caparbietà come Videl.

Ricorderete tutti il cambiamento subito dal personaggio dal suo debutto fino al presente con Dragon Ball Super. Un tempo aveva lunghi capelli corvini con due code che gli ricadevano sulle spalle, per poi essere sostituiti da capelli corti, quasi mascolini, per il fatto che Gohan li preferisse a quelli più lunghi. Ad ogni modo, questo è uno di quei restyling che hanno fatto indignare gran parte degli appassionati, non per niente sul web si trovano moltissimi omaggi alla prima versione dell'eroina.

Proprio come prova il cosplay di cui vi parliamo oggi. Realizzato dalla cosplayer Instagram, @nadyasonika, come potete vedere dalla foto in calce a quest'articolo, abbiamo davanti una perfetta Videl degli esordi. Maglietta bianca, scarponi verdi, e gli immancabili codini a ricadere sulle spalle.

Quindi, senza nulla togliere alla ben più matura Videl di adesso, qualche versione preferite? Anche voi, come la maggior parte dei fan, rimpiangete i primi tempi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e diteci cosa ne pensate del cosplay.