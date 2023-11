Questo cosplay di Eren in Attack on Titan porta in vita il Gigante d'Attacco

Sebbene Attack on Titan sia finito da un pezzo, questa serie continuerà a vivere nei cuori dei suoi fan per tantissimo tempo. Dall'inizio dell'anime fino al suo epilogo, Eren Jaeger è cambiato molto, ma sin dall'inizio delle sue avventure nel Corpo di Ricerca è in grado di trasformarsi in Gigante.

Eren Jaeger ha ereditato da suo padre Grisha Jaeger il potere del Gigante d'Attacco. Questo Titano fa parte di un gruppo di nove creature chiamate "Mutaforma", poiché questi sono gli unici ad essere completamente controllati dagli eldiani. I Nove, inoltre, possiedono un'intelligenza e una personalità differente dai normali giganti.

L'aspetto originale di Eren e quello del Gigante d'Attacco è assolutamente mostruoso, a tratti inquietante, forse più degli altri. Il cosplayer ezcocosplay su Instagram ha voluto rappresentare la "titan-form" del ragazzo in un modo sensazionale.

In ogni caso, adesso che è terminato Attack on Titan, non ci sono ancora notizie su un possibile sequel. Per quanto riguarda lo spin-off a colori Attack on Titan -Fly- c'è uno spoiler molto succoso che rivela alcune delle pagine di questo nuovo manga, realizzato sempre dall'autore Hajime Isayama. Restando invece in tema cosplay questo del Gigante Colossale è lowcost e divertentissimo.