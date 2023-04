Questo cosplay dell'esplosiva Uzaki-chan vuole giocare con voi

C'è un filone nato negli ultimi anni che si va a posizionare a metà tra il genere slice of life, quello comico e quello romantico, che prevede una protagonista un po' bulletta che prende molto spesso in giro il protagonista maschile, con evidenti tensioni romantiche che si generano nel tempo. Tra gli esponenti, c'è Uzaki-chan Wants to Hang Out.

Uzaki-chan Wants to Hang Out è un anime del 2020, partorito dall'omonimo manga, che segue le vicende di Hana Uzaki, una studentessa universitaria energica e socievole che cerca sempre di passare del tempo con il suo senpai Sakurai, un ragazzo tranquillo e riservato. La serie si concentra sulle interazioni tra i due protagonisti e sulle situazioni comiche che si creano tra di loro.

Il personaggio di Uzaki è diventato popolare in tempi recenti tra i fan degli anime, seguendo la stessa scia di personaggi del calibro di Nagatoro, Takagi e tanti altri, grazie alla sua personalità vivace e alla sua voglia di divertirsi. Nel corso dell'anime e del manga indossa svariati vestiti, ma il suo outfit più iconico è quello che la vede indossare una maglietta bianca con maniche blu e una scritta su pecetta rossa al centro, sugoi dekai, e poi una gonna di jeans.

Un cosplay di Uzaki realizzato dalla cosplayer Murmion ha catturato l'attenzione dei fan dell'anime. La cosplayer ha ricreato perfettamente l'abbigliamento di Uzaki, con la maglietta ormai super riconoscibile. Ha anche riprodotto perfettamente i capelli bianchi e si è messa in posa sul letto, pronta a giocare con una console, come si vede dal pad tenuto tra le mani.

Uzaki-chan è tornata con una seconda stagione, mentre anche le cosplayer Hana Bunny e Kaho Shibuya confermano che una con il fisico della ragazza può esistere.